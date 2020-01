Kliinikumi juht jätkab ametis ja muutused tulevad

Tartu ülikooli kliinikumi nõukogu esimehe Urmas Klaasi sõnul peab nõukogu kahetsusväärseks tekkinud juhtimiskriisi ning on veendunud, et seda saab lahendada koostöös kõigi pooltega. «Arvestades ühisosa eesmärkides ja juhatuse esimehe valmisolekut kaasavamaks juhtimiseks ning avatud diskussiooniks, leiame, et juhtimiskriis on koostöös lahendatav,» sõnas Klaas.

Eelmäe palus vabandust

«Mul on väga kahju, et pinged sellisesse punkti jõudsid, ja palun selle pärast vabandust,» ütles Tartu ülikooli kliinikumi juhatuse esimees Priit Eelmäe eile pärast nõukogu koosolekut. Ta kinnitas, et on valmis igakülgseks koostööks kõigi kliinikute ja meditsiiniteenistuste juhtide ning kliinikumi töötajatega.

«Tartu ülikooli kliinikum on Eestis eriline asutus ning siin töötavad väga erilised inimesed,» lausus Eelmäe. «Minu ja kõikide teiste siin töötavate inimeste jaoks on see ka suur vastutus ning kohustus. Töörahu taastamine on esmatähtis.»

Juhatus tutvustas eile nõukogule ettepanekuid järgmisteks sammudeks. Esimeste sammudena on esmatähtis ära kuulata ja süvitsi kaasata kõik pooled, keda muudatus otseselt puudutab. «Eestis unikaalsele ülikoolihaiglale on kõige olulisem koostööpartner Tartu ülikool,» lausus Eelmäe.

Viimastel päevadel saadud tagasiside kinnitab, et muudatused aitavad säilitada kliinikumi meeldiva tööandja staatuse järelkasvu silmis ka edaspidi, märkis Tartu ülikooli kliinikumi ravijuht Andres Kotsar. «Tähelepanuta ei saa jätta üldist tervishoiumaastiku fooni, mis ootab kliinikumis muutusi,» lisas ta.

«Muudatused on pikaajaline protsess ja nii mina kui minu meeskond on saanud väärtusliku õppetunni,» ütles Priit Eelmäe. «Muutuste vajalikkuse kinnituseks on sajad inimesed väljendanud oma arvamust. Mõistan täiel määral inimeste raskeid tundeid ning juhatus on avatud edasiste sammude paindlikul ja kaasaval planeerimisel. Juhina võtan tagasisidet oma juhtimisstiilile väga tõsiselt ning keskendun inimestevaheliste suhete parandamisele ja üksteisemõistmise taastamisele.»

Eelmäe juhtimisstiili suhtes oli teiste hulgas etteheiteid Tartu ülikooli laboratoorse meditsiini professoril Agu Tammel, kes nimetas Eelmäed amatöörlikuks. «Tartu ülikooli kliinikum on palju suurem üksus kui Haapsalu rehabilitatsioonikeskus (mille juht oli Priit Eelmäe enne kliinikumi tööle asumist – toim), siin tuleb palju rohkemate nüanssidega arvestada,» ütles Tamm.

Tartu ülikooli kliinikumi anestesioloogia ja intensiivravi kliiniku juhataja Joel Starkopfi hinnangul oli eeldatav, et Eelmäe jätkab ametis. «Kaasavat juhtimist on ju kogu aeg lubatud, eks aeg näitab, mis sest saab,» lisas ta.

Uued tähtajad

Kliinikumi juhatus tühistas eile teatise, mis edastati kliinikute juhtidele läinud kolmapäeval ning mille kohaselt oleks tähtajatutelt lepingutelt tähtajalistele tulnud üle minna 1. aprilliks. Kliinikumi nõukogu otsustas eile, et uus karjäärimudel ning struktuurireform rakenduvad tänavu 31. detsembril. Selleks kuupäevaks muudetakse kliinikute juhtide praegu tähtajatud töölepingud tähtajaliseks.