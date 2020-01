Lõuna-Eesti uhkeim mõisahäärber ähvardab lõplikult koost pudeneda

Juba kolmveerand sajandit on möödas päevast, mil Raadi mõisa peahoone sai pommitabamuse ja süttis põlema. Otse Tartu linna piiril Raadi järve kaldapealsel paiknev häärber, mida on hinnatud Lõuna-Eesti mõisaarhitektuuri üheks silmapaistvaimaks näiteks, on sellest ajast seisnud varemeis. Suuremaid ja väiksemaid plaane on küll peetud, kuid teostunud pole neist midagi ning endiselt pole otsust, mida nüüd väga viletsas seisus varemetega teha.