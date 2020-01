Mees sõitis pärast kaklust elukaaslase autoga minema

Ööl vastu 10. jaanuari teatas tähelepanelik inimene, et Tartus Purde tänava korteris on puhkenud seal elava naise ja mehe vahel tüli. Sündmuskohale saabunud politseinikud selgitasid, et 21-aastane mees oli tülihoos olnud agressiivne oma 18-aastase elukaaslase suhtes. Naine meedikute abi ei vajanud ning ta toimetati asjaolude selgitamiseks jaoskonda. Politsei pidas mehe kuriteos kahtlustatavana kinni.