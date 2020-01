Ilmatsalu metsast saab looduslaboratoorium

Kooslooduse segametsa looduslaboratoorium on elurikas metsaala 15-minutilise autosõidu kaugusel Tartu kesklinnast ehk kolmnurkse kuivenduskraavidega piiratud 3,3-hektarilise alaga Ilmatsalu turbarabadest idas. Kasvukohatüübiks on kõrgeima viljakusega jänesekapsa-kõdusoo.

«Eesti loodus, selle elurikkus ning meie metsad on paljudele inimestele jätkuvalt südamelähedased,» ütles Kooslooduse kaasasutaja ettevõtja Jüri Kaljundi. «Inimesed tahavad kaasa lüüa ning midagi ise koos ära teha, et need säiliks ja areneks ja oma käega puude istutamine, metsaalade hooldus ning talgute korras koos praktiliste loodushoiu tegevuste ärategemine on selleks üks parimaid viise,» lisas ta.