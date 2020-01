Mida Tartu ülikooli kliinikumis kliinikute juhid Priit Eelmäele tegelikult ette heidavad? Professor Joel Starkopf räägib suu puhtaks

Aga pärast seda saadeti kliinikumi laiali ettevalmistatud siseteade juhtimismudeli edukast rakendusplaanist.

See on ülikoolihaiglale täiesti sobimatu suhtlemis- ja juhtimisstiil, mille tõttu ei ole enam võimalik usalduslik ja konstruktiivse koostöö jätkamine tulevikus. Eriti suurt muret tunneme me soovi pärast distantseerida kliinikum lähimatest koostööpartneritest Tartu ülikoolis – meditsiiniteaduste valdkonnast ja kliinilise meditsiini instituudist.

Me ei näe, kuidas pärast sellist, meie väärikust riivavat suhtumisviisi koostöö saaks üldse jätkuda. Ja me mõtleme seda siiralt. Ja just ennekõike tulevaste kliinikute juhtide säästmiseks me otsustasime avaldada umbusaldust.

Milline on ülikoolihaiglale sobiv suhtlemisstiil?

Me oleme harjunud akadeemilises keskkonnas kollektiivse tarkuse leidmise tavadega, kus teemasid arutatakse ja kus julgetakse vaielda ja kus arvamus formeerub kollegiaalselt. Aga praegu, hoolimata väljapoole paistavast paljusõnalisusest ja kaasavast juhtimisest ja millest iganes veel, kliinikumisisene juhtimisstiil on autoritaarne ja ülikoolihaiglale täiesti sobimatu. Priit Eelmäe ei tunneta erialakliinikute rolli kliinikumis. Ta ei tunneta seda, et see, mis kliinikum on, on kõikide nende tublide inimeste töö, kes neid erialasid järk- järgult on arendanud ja seda suure pühendumise ja hoole ja vaevaga on teinud.

Kas varasemates aruteludes, kus kõik kliinikute juhid osalesid ja olid nõus sellega, et muutused on vajalikud, kas siis see ebasobiv juhtimisstiil juba ei väljendunud kuidagi?

Eks see on olnud tajuda poolteist aastat juba, aga me oleme olnud kannatlikud ja palju asju alla neelanud.

Mis need kolm varianti ikkagi olid, mis kliinikujuhtidele pakuti?

Võib-olla ei ole detailid kõik olulised, aga põhimõtteliselt saime teada, et kui me kahe esimese tingimusega nõus ei ole, siis kolmas variant on koondamine. Ja see on solvav. See on neile inimestele, kes on siin eluaeg töötanud ja siia panustanud, südamepõhjani solvav, kui sulle pakutakse koondamist.

Kuidas need kaks esimest pakkumist kõlasid?

Üks neist pakkumistest oli: vanemarst-õppejõu pool ametikohta ilma administratiivkohustusteta.

Teine oli vanemarst-õppejõu pool ametikohta koos võimalusega kandideerida administratiivkohustuste täitmiseks, ja kolmas oli koondamine.

Aga ei sõnagagi täpsustatud seda, mida see vanemarsti koht siis ikkagi tähendab, missugused on töökohustused ja -tingimused, palk, töötunnid, ametijuhend.

Ma ei ole veel kuulnud, et ka niimoodi inimesi tööle palgatakse.

Mis saab esmaspäeval, 13. jaanuaril, kui leiab aset kliinikumi nõukogu erakorraline koosolek?

Mis saab... Loomulikult seisavad rahvaste massid Priit Eelmäe toetusel, ja kõik näib väljapoole kena. Ning vanad peerud hoiavad küünte ja hammastega oma kohtadest kinni, püsides mugavuspositsioonidel. See viimane etteheide meie suunas on väga ülekohtune.