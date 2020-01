Tellijale

Selle põhjus on ühelt poolt, et kliinikumi erialase ja juhtimisalase karjääri uue mudeli järgi lõpevad kliinikujuhtide tähtajatud lepingud ja asemele tulevad tähtajalised, ning et nende sõlmimine jõuab kätte kiiremini, kui esialgu arvatud.