Filmis «They Shall Not Grow Old» jooksevad vanad mustvalged kaadrid vaatajate ette värvilisena.

Teisipäeval linastub Tartus esimesest maailmasõjast eriline film, mida Eestis ei ole veel näidatud. «They Shall Not Grow Old» («Ei muserda aeg neid», 2018) tutvustab esimeses maailmasõjas sõdinud Briti impeeriumi sõdurite igapäevaelu. Ainsa seansi piletid on läbi müüdud, Elektriteatri esindjad peavad levitajaga läbirääkimisi teise seansi korraldamiseks.