Soojakutes õppijad saavad tublisti suurema koolimaja

Tartu külje all asuvat Kõrveküla põhikooli on kimbutanud aastaid ruumipuudus ning seitse aastat tagasi sai kool omamoodi kuulsaks, sest kitsikuse vähendamiseks rentis Tartu vald koolimaja kõrvale klassideks soojakud. Selle aasta esimesel nädalal algasid kooli taga haljasalal torutööd. Need on sissejuhatus koolimaja suurele juurdeehitisele, mis peab valmima tänavu oktoobriks.