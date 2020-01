Muutusi kliinikumis toetab allkirjaga üle 700 inimese

Nädalavahetusel asus Tartu arstide liidu eestseisus allkirju koguma keskkonnas petitsioon.com toetusavaldusele, mis muutusi kliinikumis toetab. Kirjal oli täna kella 17 paiku 733 allkirja

«Arusaadavalt ei meeldi muutused kauaaegsetele kliinikute juhtidele, kes on sunnitud oma mugavustsoonist loobuma ning juhtivpositsioonil tähtajaliselt jätkamiseks konkureerima,» seisab seal. «Meie hinnangul on juhtivpositsioonide tähtajaliseks muutmine oluline erialade arenguks, annab noortele kolleegidele selge karjääriperspektiivi, parandab tööõhkkonda ja kasvatab tulevast juhtide põlvkonda.»

Kiri näib kui toetusavaldus Priit Eelmäele, aga nagu Tartu arstkonna eestkõneleja Jaan Sütt täna rõhutas, ei ole need sajad allkirjad ei Priit Eelmäe poolt ega ka mitte ühegi kliiniku juhi vastu. Need allkirjad on tunnistus sellest, et haiglas on piisavalt palju inimesi, kes ootavad juhtimises muudatusi.

«Praegu ei ole õige keskenduda nende muutuste elluviimise viisile, vaid pigem eesmärgile, kuhu on vaja jõuda,» selgitas Sütt. «Kliinikujuhtide avaldus kõigutab meid natuke sellest eesmärgist kõrvale, ja seetõttu kutsume omalt poolt koostööle, et need erimeelsused suure eesmärgi huvides ära lahendada.»