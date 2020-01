Sirje Toomla: igat asja pole vaja käivitada

Seega sõnade tähenduse muutumine on paratamatu, kuid sageli juhtub, et sõna hakatakse kujundlikult kasutama seostes, kuhu ta hästi ei sobi. Üks selliseid sõnu on jõudsalt tehnikamaailmast välja tungiv käivitama. Kirja­keeles tähendab käivitama masinat, mootorit, seadet käima, tööle või liikuma panema. Tõsi, varemgi kasutati seda sõna kujundlikult laiemalt ning käivitada sai ka abstraktseid nähtusi, näiteks propagandakampaaniat või -masinat – eks propagandagi sarnaneb teerulliga, mis sõidab sust üle kui ei millestki.

Sellises kujundlikkuses pole üldsegi midagi halba ja lisab keelele vaid vürtsi. Kuid viimase paarikümne aasta jooksul on «käivitama» tähendust märkimisväärselt laiendatud ja selles, nagu väga paljudel sarnastel juhtudel, on tunda just inglise keele mõju.

Teatavasti on enamikul sõnadel mitu tähendust, kakskeelsetes sõnaraamatutes on need kõik kenasti reas. Kahjuks liiga sageli haaratakse tõlkimisel sõnastikust esimene vaste, süüvimata järgmistesse. Ilmselt seetõttu on ka sõna «käivitama» (ingl launch – käivitama, aga olenevalt kontekstist ka algatama, alustama, avama, asutama, rajama) tähendusväli valgunud liiga laiaks ning hakanud muid väljendeid välja tõrjuma. Kantseliidist on see tendents tungimas juba ka tavakeelde.

Keeletoimetaja võib üsna rahulikuks jääda, kui kuuleb näiteks portaali käivitamisest – kujundlikkus on siin isegi olemas –, kuid kui mõne ametniku-poliitiku sõnul käivitatakse asutusi, võistlusi, teenuseid, projekte, kursusi, huviringe, riigihankeid, ajab see tal juba karva turri. Ja koole tahavad nad ka käivitada.

Sõnapaar «kooli käivitamine» tundub tänapäeval eriti absurdne, kuna avalikult räägitakse ohtralt kaasavast haridusest ja individuaalsest lähenemisest õpilasele. Kool, mida saab käivitada, oleks otsekui seade või masin, millele pannakse ühest otsast sisse materjali ehk lapsed ning teist tuleb välja haridusega rikastatud valmistoodang. See meenutab pigem Inglise rokkansambli Pink Floyd kuulsa filmi «The Wall» episoodi, kus kooli on kujutatud hakklihamasinana. Sellist haridusmasinat tõepoolest annab kangist või nupust käivitada küll.