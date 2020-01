Tartu noored solistid tõid Jurmalast kaheksa medalit

7- kuni 9-aastaste duettide kategoorias said needsamad tüdrukud, Loviise Mäesalu ja Rosanna Säälik esimese koha. Teine duett, Siim Rihard Pilt ja Vygantas Matulevicius ehk «Elf and Angry Bird» saavutas aga kolmanda koha.

Külliki lauluaia poiss Mairo Libba ütles, et talle meeldis väga Jurmalas võistlemine. «Seal oli lahe valgus-šõu laulude ajal ja taust oli ilus talvine,» meenutas ta. «Kuigi mul oli natukene raske laulda, sest kõlarites tuli nii vali muusika ja mu hääl kajas mulle väga palju vastu, oli see kõik ikkagi väga tore.»

Ka šõu ja kostüümid mängisid rolli

Rahvusvahelisel talendikonkursil «Christmas Surprise», tõlkes jõuluüllatus, saavad mõõtu võtta nii laulu, tantsu, pillimängu, tsirkuse kui ka näitlemisega tegelevad lapsed. Sündmuse teeb eriliseks see, et lapse vokaalsetele oskustele lisaks hindab žürii lavalist showd, kostüüme ning seda, kuivõrd esitus publikut üllatab.

Varasemalt on Külliki Lauluaia lapsed osalenud kaugematel konkurssidel ja festivalidel Soomes, Lätis, Leedus, Poolas, Tšehhis, Inglismaal, Belgias, Prantsusmaal ning Sloveenias.

Lisaks on lapsed käinud kontserdireisidel Prantsusmaal, Belgias ja Inglismaal.

Uued kogemused, keel ja kontaktid

Lauluõpetaja Külliki Levini sõnul on eesmärk uute kogemuste omandamine. «Et õppida ennast laval mobiliseerima ja teisi enda ümber märkama ning oma laulude sõnumit aina viimistletumalt esitama,» rääkis ta. «Võistlustel õpivad lauljad ennast laval iga kord uutes tingimustes kindlamalt tundma, märkama eri laulukultuuride eripära ja sellega arvestama, samuti edastama teistele rahvastele Eesti kultuuri.»

Õpetaja leiab ka, et kõigi võistluste juures on oluline suhtlus uute inimestega, uute kontaktide loomine, sõprade leidmine kogu maailmast ning muusika kaudu turvaliste sidemete loomine ühiste huvidega inimeste vahel. Samuti on oluline lastes huvi äratamine keelte vastu.