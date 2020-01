Umbusaldusavaldajate toetaja: Kliiniku juht on eriala juhtfiguur terves Eestis, selleks ei saada valimiste teel

Need, kes oma mõtteid on nõus siiski jagama, on palunud anonüümsust. Tartu Postimees arvestab selle sooviga.

«Mina ühtin pigem nende arvamusega, kes juhatuse esimeest umbusaldavad,» arvas üks tunnustatud arstidest, kes on haiglas palju aastaid töötanud.

«Jah, võib-olla tõesti vajab kliinikum uut juhtimismudelit, aga iseküsimus on, kas see, mis juhatuse poolt välja pakuti, on just see, mis kliinikumi tervikuna edasi viiks, » ütles ta. «Arvestama peab, et enamasti on kliiniku juht ka selle sama eriala juhtfiguur Eestis, ja osakonnajuhataja on eriala juht kliinikumis. Kliiniku ja osakonna juhtimine ei ole pelgalt administratiivkohustus, vaid eriala arendamine ja edasiviimine kliinikumis ja Eestis tervikuna. Need ametikohad võiksid ehk olla tähtajalised, aga suur oht on selles, et kliinikumi juhtkonnale niinimetatud ebamugavad kliiniku juhid ei pruugi osutuda järgmisel korral enam valituks. Ja küsima peaks: milline on see pädev kogu, kes valiks välja eriala juhtfiguuri. Juhtfiguuriks ei saada valimiste kaudu, vaid juhtfiguuri autoriteet tuleb aastatega välja teenida.»

Kommentaari andnud arst on nõus, et pakutud juhtimismudel räägib arstkonna karjäärimudelist, kuidas ühelt astmelt teisele liikuda, millised on nõuded jne. Aga tähelepanuta on ta meelest jäänud see, et taanduvatele endistele juhtidele tuleb tagada ka piisavalt väärikas viis taandumiseks.