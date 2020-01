Ühe arsti arvamus: kliinikumis on otsekui kuningriigid, aga koostöö kuningate vahel on kehvake

«Paljud neist juhtidest on ametis olnud kümme ja rohkem aastat. Ja ma usun, et paljud neist on arvestanud, et nad on veel kümme või 20 aastat ning lähevad sealt rahulikult pensionile, aga...» rääkis ta. «Aga nii see asi olema ei peaks. Kui inimesed istuvad ühe ja sama koha peal väga kaua, siis nad paratamatult manduvad, neil puudub edasine motivatsioon arendamaks ennast või oma alluvaid või struktuurüksust. Ma olen veel paljude arstidega sellest rääkinud ja pigem on arstid seda meelt, et juhtkonda peaks kindlasti vahetatama.»

Kõneleja võrdles Tartu ülikooli kliinikumi Tartu ülikooliga, kus valdkondade juhte vahetatakse ja ülikooli rektorit. Kõik saavad aru sellest, miks lepingud on tähtajalised.

Umbusalduse taga on kõneleja meelest samuti see, et kliinikute juhid võisid eeldada, et muutuste eel tekib pikem diskussioon. «Ma olen kuulnud, et selle otsuse esitas Priit Eelmäe järsult. Ma seal juures ei olnud, ma ei saa seda hinnata ega kommenteerida. Aga nad ilmselt ei olnud nõus sellega, kuidas see otsus tehti ja millise tähtajaga. Ja nüüd on selgunud, et vaid kaks kuud on aega. Nad ehk lootsid, et see tähtaeg on vast kauge, aasta lõpus näiteks. Või et see venib veelgi. Aga praeguse juhatuse poolt vaadates tuleb küsida: mida siin venitada? Kui inimesed teavad, et nad niikuinii peavad lahkuma, siis ega nad ju hakka eelseisval aastal midagi suurt ette võtma. Mis oleks nende motivatsioon? Võib-olla vaid kaikaid kodarasse loopida.»

Kõnelejale tundus, et vastaseis on natuke ka isikute vaheline, kuna seesama, umbusaldusavaldusele alla kirjutanud seltskond ei võtnud uue juhatuse ametisse saamist väga hästi vastu.

«See, et sa hea spetsialist oled, see ei tee sust ilmtingimata head juhti,» arutles ta veel. «Kliinikumi struktuuriüksused on saavutanud praegu ju lausa kuningriigi staatuse. Ja igal kuningriigil on kuningas. Nende kuningriikide vaheline koostöö on aga kehvake. Kokkuvõttes kaotab sellest kliinikum ja kaugemas perspektiivis kaotavad ka patsiendid,» leidis ta.