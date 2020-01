Tartu arstide eestkõneleja Jaan Sütt: kliinikumi praegune juht Priit Eelmäe ajab õiget asja

«Kahetsusväärselt on see õige asi paisatud meediasse nii, nagu soovitaks Tartu ülikooli professoritest lahti saada ja nad koondada. Kaalukausil on aga erialase ja juhtimisalase karjääri mudeli muutus ehk selle kaasajastamine. See, et kliinikute juhtide tähtajatud töölepingud muuta tähtajaliseks,» selgitas ta. «Vastuseisu põhjusena ei näe ma muud, kui et eluaegsetena näivatel ametikohtadel olevad juhid võitlevad oma isikliku positsiooni pärast, oma ametikoha pärast. Juhtimises läheb alati värsket verd ja uusi ideid vaja. Sageli on just need suurte ja oluliste ettevõtmiste alus.»