Rõngu rahvamajas pakub avastamisrõõmu näitus «Hetked lindudega»

Linnuteemalisel fotonäitusel on üles seatud väike osa «Linnuliigi võistlus 2019» aasta parimatest piltidest. Näitusel on pilte sellistest liikidest, kelle kohta paljud pole midagi kuulnud või kunagi näinud.

Kogu möödunud aasta kulutas üle Eesti ligi 35 hobifotograafi lugematul hulgal tunde, kasutades erinevaid nippe ja tarkusi, et pildile püüda kõige erilisemad linnuliigid Eestis. Eesti linnuliikide nimestikku on seisuga 3. märts 2018 kantud 388 liiki. Liiginimestikku peab Eesti ornitoloogiaühingu (EOÜ) juures tegutsev linnuharulduste komisjon.

Võistlejaid jagus erinevatest Eestimaa nurkadest: Hiiumaalt, Tallinnast, Sakust, Alataskivilt, Pärnust, Rõngust ja mitmetest muudest Eestimaa paikadest. Osalejatel on Facebookis «Linnuliigid 2019» grupis oma album, kuhu nad saavad pildid üles laadida. Võistlus käis kõige rohkemate linnuliikide tabamise peale, lisaks selgitati grupisiseselt välja aasta linnupilt.

Uus võistlus mõningate muudatustega on juba 2020. aasta alguses alanud, kuid just näituse «Hetked lindudega» avamine on väike tagasivaade möödunud aastasse ja seda koos kõigi loodusehuvilistega.