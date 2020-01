Lugejad valisid aasta bakteriks listerioosi tekitaja

Aasta bakteri kandidaadid olid küsitlusse seatud ajakirja Eesti Loodus tänavuse esimese numbri artiklist, mille autor on bioloog ja loodusemees Georg Aher.

Kokku andis küsitluse ajal, 8. ja 9. jaanuaril veidi rohkem kui ööpäeva jooksul oma hääle 261 Tartu Postimehe veebilehe lugejat. Sealjuures tegi üks lugeja ettepaneku, et kandidaatide hulgas võinuks olla Anne kanali kolibakter.

Suhtlusmeedias pakuti küsitluse korraldajale aasta bakteri kandidaadiks kahel korral hüsteeria tekitajat ning ka just nimelt seda listeeriabakterit, kelle illustreerimiseks ERR pani «Aktuaalsesse kaamerasse» spermatosoidi pildi. Ühtlasi juhiti tähelepanu asjaolule, et valimata on aasta molekul ja eesti rahvusbakter.