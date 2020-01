Tartu ülikooli kliinikumi kliinikute juhid soovivad juhatuse esimehe ametist lahkumist

2018. aasta sügisel suurhaigla etteotsa tõusnud Eelmäe on Tartu Postimehele rääkinud, et tema üks olulisemaid eesmärke on muuta asutuse juhtimist. Muu hulgas on ta lubanud muuta kliinikute juhtide tähtajatud töölepingud tähtajalisteks.

«Seda praktiseeritakse maailmas väga palju. See loob eeldused selleks, et inimesed pingutavad. Ei teki tunnet, et sulle on nüüd eluks ajaks positsioon kindlustatud. Tähtajaliste tööülesannete andmine on lihtsalt aus, seda nii organisatsiooni, töötaja kui ka patsiendi suhtes. Küsimus on vaid selles, kui pikk peab olema üks tsükkel ja mitu ametiaega järjest juhikohal töötada saab. Oleme seda arenguvestlusel kõikide praeguste juhtidega arutanud. See võib olla 3 + 3 aastat, aga ka pikemalt. Erinevates üksustes võib tsükkel natuke erineda,» selgitas Eelmäe mullu mais.