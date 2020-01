Botaanikaaias avatud näitus meenutab suve ja õpetab, missugused lilled sobivad kuivatamiseks

Näitusel on välja pandud kuivlilled erinevatest kõrrelistest kuni värvikate hiina laternate ehk juudikirssideni, mida tundsid ja armastasid juba meie vanavanemad. «Teinekord jääb lisaks taimeilule kuivatamisel alles ka lõhn – taimedest eralduvad lenduvad ained, fütontsiidid sageli ka pärast kuivatamist. Nii võime nentida, et kuivatatud taimed on omamoodi ka loodusliku energia akumulaatoriks,» ütles näituse korraldaja aednik Žanna Politsinski.