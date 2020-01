Tellijale

Selles ei ole tegelikult midagi imestada. Lüüsi bass ei jäta võimalust teda mitte kuulda, samuti on tema nägu nii telest kui ka teatrilavalt tuntud. Pikk kui õngeritv, lokkis juuksed eri suunas turritamas, aval naeratus, alati valmis pillama mõne nalja – ta kohe jääb meelde. «Inimestele meeldivad veidrused. Kui mingi tüüp näeb välja nagu kloun ja räägib häälel, mis ajab ümbruskonna koerad pööraseks, meeldib see inimestele,» ei pelga Lüüs eneseirooniat.

Selles ei ole tegelikult midagi imestada. Lüüsi bass ei jäta võimalust teda mitte kuulda, samuti on tema nägu nii telest kui ka teatrilavalt tuntud. Pikk kui õngeritv, lokkis juuksed eri suunas turritamas, aval naeratus, alati valmis pillama mõne nalja – ta kohe jääb meelde. «Inimestele meeldivad veidrused. Kui mingi tüüp näeb välja nagu kloun ja räägib häälel, mis ajab ümbruskonna koerad pööraseks, meeldib see inimestele,» ei pelga Lüüs eneseirooniat.

Suuremale publikule on ta tuttav teleseriaalist «Kättemaksukontor», kus ta kehastab politseiuurija Sander Pronksi, lumehelbekeste põlvkonna esindajat, nutisõltlast ja endist veendunud veganit. Ta on teinud väiksemaid rolle ka paljudes teistes sarjades, samuti Eesti mängufilmides. Lüüs on juhtinud pidulikke õhtuid ja teleülekandeid, teinud reklaame, lugenud peale multikatele ja filmidele.