Norras töötava Anneli Laari päriskodu on Elva külje all Peedul Vapramäe tänaval. Tema on üks neist, kel on piir Vapramäe 9/11/13 kinnistuga, sellele on plaan rajada Peedu ravikodu, mis hoolitseks katkise hingega laste ja noorte eest. Kuigi Anneli Laar elab oma perega välismaal üheksandat aastat, ei ole nende Eestis käimised aastatega harvenenud ega kodu eest hoolitsemine lakanud.