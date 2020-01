Assar Jõgar: 101 uut ametnikku on Eestile liig

Üldises plaanis on kahetsusväärne, et riigiaparaadi niigi suurt töötajate hulka (mõeldes eelkõige ametnikele) soovitakse suurendada. Minu kui eraettevõtja nägemus oleks hoopiski teisesuunaline. Pikka aega on käinud diskussioon selle üle, et meil on tööhõivesse vaja juurde tööealisi inimesi. Kas poleks ehk mõttekam minna seda teed, et korraldada riigi poolt väljaõpe ning suunata riigisektorist inimesi hoopiski erasektorisse?

EKRE on end algusest peale esitlenud erakonnana, kes peaks seisma tavalise Eesti inimese eest. See on ka põhjus, miks neid on saatnud edu just nimelt piirkondades, mis jäävad suurematest keskustest eemale. Pärast kolmveerand aastat valitsuses on aga juba märgata seisukohtade muutumist. Varem on nii isa ja poeg Helmed kui ka Põlluaas olnud vastu poliitiliste ametikohtade arvu suurendamisele. Igale riigikogu liikmele abi palkamise kohta on Martin Helme lausa öelnud, et riigikogu liige peaks seaduste lugemisega ise hakkama saama. Pärast vähem kui aastat valitsuses leitakse aga, et niigi pingelises riigieelarve olukorras oleks vaja hakata paisutama poliitilist ametkonda Toompea koridorides.