Vallad meelitavad uusi elanikke preemiatega

Tartu linn ei paku inimestele preemiat, et nad end tartlaseks registreeriksid, sest senine kogemus näitab, et need kampaaniad ei tööta ega anna kestvat tulemust. Küll aga on uute elanike premeerimine üsna tavapärane väiksemates omavalitsustes, näiteks möödunud aastal andis Nõo vald igale uuele elanikule sada eurot, Elva vald loosis uute elanike vahel välja kolm korda viissada eurot ning Tartu valla uusi elanikke ootavad kingitused vallas tegutsevatelt ettevõtjatelt.