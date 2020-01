Kolm Tartumaa meest hoiavad spordis lippu kõrgel

Tellijale

Ultratriatleet Rait Ratasepp (36, pildil) tõsteti esile 2019. aasta pöörase ettevõtmise eest, kui ta läbis maailma kiireima mehena 40 täispikka triatloni 40 päevaga. Lembit Toru ja Veljo Lamp on jäänud silma pikaaegse elutööga Tartumaa spordi edendamisel. Need kaks meest korraldasid koos esimest korda Tartumaal peetud Eestimaa 15. suvemängud mullu 12.–14. juulil, need tõid kokku üle 4000 osaleja 25 spordialal ja ligi sajas võistlusklassis.