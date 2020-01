Kahes vallas ületas preemia tuhande euro piiri

Kambja valla finantsjuht Sirje Suur sõnas, et preemiat aasta lõpus küll maksti, aga kõigi rahakotti ei lisandunud sugugi ühesuurune summa. «Iga osakond saab kasutada oma kokkuhoitud palgafondi, mitte rohkem,» selgitas ta. «Lasteasutuste töötajad peaksid kõik preemiat saama.»

Koormuse ja aastate järgi

Nõo vallavanema Rain Sangernebo sõnutsi on vald jõulude aegu püsitöötajatele ikka preemiat maksnud, kui selleks võimalust leidub. Näiteks 2018. aastal oli see summa 100 eurot, 2019. aastal aga üle kahe korra suurem. «Preemia jääb 230 ja 250 euro vahele. Ametnikud saavad jõulupreemiat võrdselt, allasutustes otsustavad juhid ise,» lisas vallavanem.

Umbes sama suur, 250-eurone palgalisa laekus Kastre vallavalitsuse töötajatele. «Vähem said preemiat kolleegid, kelle koormus või tööstaaž on väiksem,» täpsustas Kastre vallavanem Priit Lomp. Ta mainis, et erakordsete tulemuste eest makstakse preemiat aasta vältelgi.

Seevastu Peipsiääre valla finantsjuhi Mirje Põllu teatel omavalitsus töötajaid pühade puhul lisarahaga ei kostitanud.

Tartu valla finantsjuht Ulvi Viilvere rääkis, et jõulueelsel nädalal kellelegi preemiat ei makstud. Pärast jõule otsustas Tartu vallavolikogu detsembri lõpus peetud istungil premeerida vallavalitsuse liikmeid Tõnu Tõnissood ja Kadi Kukke 1500 euroga. Tõnissoo sai preemia eduka maareformi elluviimise eest. Seda märgati ka maa-ametis, kust saadeti Tõnissoole tänukiri. Kadi Kukke premeeris volikogu keskkonnateemade eduka arendamise eest läinud aastal.

Luunja vallavanem Aare Anderson sõnas, et vallas makstakse lisatasu, aga seda aasta läbi, mitte jõulude puhul. Ta täpsustas, et vallas on tava maksta lisaülesannete täitmise eest lisatasu.

Ka Elva vallavalitsus nimetab aasta lõpus terendavat lisatasu teisiti. «Vallavalitsus ei maksa jõulupreemiat, vaid tulemustasu eesmärkide saavutamise ehk osakondade tööplaanide eduka täitmise eest,» selgitas Elva abivallavanem Marika Saar.

Elva vallavalitsus maksis tulemustasu kokku 32 400 eurot, mis jagunes 68 teenistuja vahel. «Tulemustasu ei ole kõigil ühetaoline, täiskohaga töötajate puhul jääb see 300 ja 1000 euro vahele,» täpsustas Marika Saar.

Tartu linnavalitsuse kommunikatsioonispetsialist Helle Tolmoff teatas, et linnaeelarvesse ei ole kavandatud raha jõulupreemiateks. Küll on rae osakondadel õigus eelarveaasta jooksul säästetud palgafondist maksta teenistujatele aasta töötulemuste eest tulemustasu. Tolmoff tõdes, et linnavalitsuse osakondade võimalused on selleks erinevad, nagu töötulemusedki, mis esiletõstmist väärivad.

Kõigile pole ette nähtud

Põltsamaa vald maksis vallaametnikele ja allasutuse töötajatele tulemustasu, lähtudes aasta jooksul läbiviidud arenguvestlustest, millega hinnati töötajate eelmise aasta töö tulemusi. Põltsamaa abivallavanem Karro Külanurm andis teada, et vallavanem Margus Möldrile (pildil) määras volikogu poole kuupalga suuruse tulemustasu ehk 1523 eurot. Allasutuste töötajatele määrasid lisatasu Põltsamaa vallaasutuste juhid palgafondi võimaluste järgi.

Jõgeva vallavalitsuse avalike suhete peaspetsialist Marge Tasur vahendas, et vallavanemale, abivallavanematele ja valitsuse liikmetele ei olnud tulemustasu ette nähtud. Küll aga on aasta kestel Jõgeva vallavalitsuse teenistujatele arenguvestluse tulemuste põhjal makstud 200–800 eurot tulemustasu. Ka Jõgeva vallavalitsuse allasutuste juhtidele määras vallavalitsus aasta lõpus lisatasud, mis varieeruvad 50 eurost 500 euroni.