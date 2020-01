«Ja ees on uued»

Seni on kõik erakonnad olnud selles väga tundlikus punktis abitult vait. Olles saanud käskkirjalisi karistusi poliitikasse vale suhtumise pärast nii okupeeritud Eestis kui ka Eesti Vabariigis, arvan ma jonnakalt, et «vaikelu» ei ole seesama, mis on «räägi rahulikult!».

Võtame teise punkti, nimelt pensionisammaste liberaliseerimise. Olgu kohe öeldud, et pangas isikliku jooksevkonto kasutamine hoiukassana ei ole minu meelest ainuvõimalik käitumisviis ehk teisisõnu: investeerimine võib olla väga otstarbekas, kui inimene on selleks sobivas eas ja omab piisavalt palju likviidset kapitali. Ainult et on mitu vaksa vahet, kas sa investeerid oma tervise parandamisse või elamistingimuste muutmisse või energeetilisse perspektiivi.

Mida ütleb selle peale tegelikkus? Esmalt seda, et kõike korraga ei saa, ja teiseks seda, et ainuüksi elamistingimuste muutmisel pead sa oma investeeringute sisse planeerima ka ehitusmeeste töötasud ja ehituse tehnilise järelevalve maksumuse. Ning kolmandaks küsib elu ise omakorda, kas sul on jõudu tegemaks ühiskonnale selgeks, et pension ei ole seesama, mis on palk. Et sa maksad palgalt tulumaksu ja teisi makse – kui nii on seatud, siis olgu. Ent pensioni tulumaksustamist pean ma vääraks, sest tegemist on puhkepalgaga, mitte tööpalgaga.

Mul ei ole põhjust salata, et Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder kuulub minu lähemate sõprade hulka. Seda, et inimene saaks oma rahast võimalikult suure osa üle otsustada ise, pean ma õigeks, ent Helir pole üldsegi mõelnud sellele, et kui kord ongi nii, nagu ta praegu on ette pannud, siis hakkab inimene nõudma ka nüüdsest erinevat maksukoormust.

Inimene vajab väljaminekuteks raha, kuid diskussioon ei ole raha. Diskussioon on Hamleti järgi «Sõnad, sõnad, sõnad». Shakespeare’il ei ole üheski näidendis abbalikku «Raha, raha, raha!», ehkki ta ise oli oma kodulinnas arvestatav kinnisvaraomanik.

Mille üle me siis õieti diskuteerime nii rahulikult, et «tasa taibata on kergem» (Betti Alver)? Siinkirjutaja sissetulekud lähematel aastatel on juba ette planeeritud, aga oma maksukoormuse tõusu ma planeerida ei oska, sest ma ei tea suurt midagi maailmaturul valitsevast hinnapoliitikast ega sellest, kui kiiresti kasvab bilateraalsete vabakaubanduslepingute osakaal võrrelduna kollektiivsete raamlepingute omaga.

Nüüdisaegses Eestis ei ole meie päevil väga selge, millist parlamenti me tahame, kas riigikogukeskset või valitsuskeskset või hoopiski erakonna- ja koalitsioonikeskset.