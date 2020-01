Kitsikuses aadlidaamid pidid leppima toakesega sinivereliste hooldekodus

Stifti võiks teatud mõttes võrrelda internaatkooliga, kuhu saadeti (vara)teismelised aadlineiud, et nad saaks sealt seisusele kohase hariduse, mis suurendaks nende väljavaateid tulevikus endale siiski abikaasa leida.

Samal ajal nende varanduslik seisukord üldjuhul ei paranenud, mistõttu polnud stiftis elavad tüdrukud ikkagi kuigi atraktiivsed abikaasakandidaadid. Andmed selle kohta, kui paljud neiud stiftist tänu abiellumisele lahkusid, puuduvad, kuid näiteks Vinni stifti põhikirjast on teada, et selle võimalusega arvestati, sest abielluvale neiule oli stifti poolt ette nähtud pulmakleit.

Stiftide tähendus oli aga laiem, kui vaid tüdrukutele hariduse andmine ja kommete õpetamine. See võis ka olla hooldekodu varatutele daamidele või leskedele, kelle eest keegi hoolt ei kandnud ja kellel polnud piisavat sissetulekut, et üksi elada. 19. sajandi teise poole ja 20. sajandi stiftidel oligi tähtsam juba see nii-öelda aadlidaamide vanadekodu pool.

Just varanduse pool oli baltisakslastele abielusidemeid sõlmides esmatähtis, mitte aga neiu väline ilu või hea iseloom.

Kuigi ka vanadus on suhteline: näiteks 20. sajandil Saaremaal asutatud stifti põhikirja järgi võeti sinna naisi alates 40. eluaastast – see oli iga, kus arvestati, et kui naine pole senimaani abiellunud, siis ilmselt enam ei abiellu ka. Mõnda stifti võisid minna ka lesed, kui neil polnud alaealisi lapsi, sest lastega koos stifti ei võetud. Kui surnud abikaasast polnud varandust kuigivõrd maha jäänud, naisel olid aga ülal pidada ka alaealised lapsed, oli olukord eriti keeruline. Siis võis olla võimaluseks see, et lesknaine katsus tütre(d) stifti saata, poja(d) aga kuidagi ära koolitada, näiteks sugulaste toel või ka enda kodust ruume välja rentides.

«Üldjuhul need naised mõistsid ka ise, et baltisaksa ühiskonnas ongi see neile parim võimalus,» nentis Anepaio. Ta täpsustas, et enamasti tuli stifti elama asudes tasuda ka sissemaks, ning oli naisi, kellele see käis üle jõu. Vajalik raha võidi saada perekonnalegaadist (teatud pärandivorm), kuigi ka see oli eelisjärjekorras mõeldud noormeeste õpingute toetamiseks ning naistele jagus raha siis, kui seda üle jäi. Selle aluseks oli eeldus, et noormees peab ise tulevikus peret üleval pidama, naine aga saab loota kellelegi teisele.

Vaesed, aga uhked

Ent mida tegid need naised kuni 40-aastaseks saamiseni? Üks võimalus oli, et elati oma vanemate juures või tantena õdede-vendadega ühe katuse all, justkui ülejääk, avalikkuse silme alt peidus. Tihti elas n-ö vaene vana tädi oma pisikesest päranduseks saadud summa intressidest võimalikult kokkuhoidlikult linnas väikses korteris, kusjuures sellest vähesest sissetulekust toetas ta näiteks veel mõne noore meessugulase ülikooliõpinguid.