Tartu Postimehe lugejad valivad aasta bakteri 2020

Sellel pildil on bakterid, kellele on antud nimeks Listeria monocytogenes. Niisuguste märkajal tuleb käed kähku ära pesta, sest selline imepisike olend põhjustab nakkushaigust listerioosi, mis levib eeskätt loomsete toiduainetega.

Tartu Postimees tegi teatavaks, et aasta puu 2020 on harilik kuusk, aasta liblikas teelehe-mosaiikliblikas, aasta sammal harilik valvik, aasta seen alpi põdrasamblik, aasta lind tuttpütt, aasta orhidee soo-neiuvaip, aasta loom nahkhiir ja aasta muld erodeeritud muld. Paari päeva pärast selgub siinsamas avaldatud küsitluse lõppedes, kes on aasta bakter 2020.