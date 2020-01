Tellijale

Ravikodu idee Eestisse tooja, aastaid välismaal töötanud lastepsühhiaater Anne Daniel-­Karlsen (pildil) on andnud intervjuusid ja jaganud selgitusi kõigile, kes on tundnud huvi, mida ravikodu endast kujutab. Peedu ravikodu idee ei sündinud eile, see on vana tosin aastat ning Tartu Postimeeski on teemast kirjutanud juba 2010. aastal, keskpunktiks Peedu ravikodu loomise poolt- ja vastuargumendid.