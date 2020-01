Aasta 2020 tipptegijad Eesti looduses

Uus on aasta ja uued on ka aasta tipptegijad looduses. Tartu Postimees on esimest korda jaanuaris 2015 ja järgmistegi jaanuaride alguses andnud teada, keda ja mida on asjatundjad eelolevaks 12 kuuks loodusest välja valinud, et neile osutada avalikkuse ees tavalisest suuremat tähelepanu. Tänavu on nendeks harilik kuusk, teelehe-mosaiikliblikas, harilik valvik, alpi põdrasamblik, tuttpütt, soo-neiuvaip, nahkhiired ja erodeeritud muld.