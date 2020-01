Vehklemisneiud ületasid teised ja tulid Eesti meistriks

Tartu Kalevi nelikusse kuulunud Susanne Lannes, Elisabet Ostrovski, Jana Seero ja Karina Vassiljeva alistasid finaalis tulemusega 45:38 Haapsalu En Garde’i võistkonna. Neiude juhendaja on treener Natalja Kotova, kes ise ei saanud võistlustel kohal olla, sest viibib praegu Ameerikas treeninglaagris ja valmistub võistlusteks Eesti tippvehkleja Julia Beljajevaga.

Tartu Kalevi tegevjuhi Kaire Nurja sõnul on Kotova suurepärane treener mitmel rindel: ta juhendab nii lapsi, noori kui ka 2019. aasta ülikoolilinna aasta naissportlaseks valitud Beljajevat.

Suur võidutahe

Kotova käe all kuus aastat vehklemisega tegelenud 15-aastane Susanne Lannes rääkis, et aasta jooksul on treenitud koos kõiki elemente. «Eesti meistrivõistlustele tulevad kohale kadettide vanuseklassi parimad, mistõttu oli võistlus meile väga tähtis,» sõnas ta.

Võistkonna teine liige, 14-aastane Jana Seero on vehelnud vähem, alla kolme aasta, ta alustas treener Viktor Kirpu käe all ja jätkas Kotova juures. «Natalja on olnud meie kõrval kõikidel treeningutel ning kui ta paar päeva enne võistlusi ära sõitis, harjutasime ise ja proovisime oma vigu parandada. Minule oli see üks tähtsaimaid võistlusi,» rääkis Seero.

Võistlusele minnakse alati võitma, lisas Tartu vehklejanna Elisabet Ostrovski.

16-aastane Karina Vassiljeva alustas vehklemist 2014. aastal. Möödunud nädala võistluseks treenisid tartlannad pea iga päev. «Saime eratunde, tegime palju paaristööd, ka Juliaga [Beljajeva] proovisime vehelda,» kirjeldas Vassiljeva. «See oli üks tähtsaimaid võistlusi, aga meil on ees veel Euroopa etappe. Tahtsime võita ja Natalja oli kindel, et me suudame seda teha.»

Neiudest kõige kauem on vehklemisega tegelenud 16-aastane Elisabet Ostrovski. Tema hakkas vehklema juba viieaastaselt, isa jälgedes. Juunioride koondisse pääseda soovivat Ostrovskit treenis alguses Viktor Kirpu, möödunud aastast on tema treener Natalja Kotova.

«Viimasel nädalal pidime palju ise vaeva nägema,» sõnas Ostrovski. «Just korralikud individuaalsed tulemused tagasid võistkonna edu. Võistlusele minnakse alati võitma.»

Kaire Nurja lisas, et teine suur tugi on lapsevanematest, kellest üks, Susanne Lannese ema Anne Ots, on neiudega veetnud tunde treeningutel ja oli kohal ka võistlustel.

Vanemate toetus

«Sageli on spordis medalite taga toetavate lapsevanemate panus. Meie klubis neid jagub, ja see teeb väga rõõmsaks,» ütles Nurja.

Neiud on ka ise väga töökad ja motiveeritud. «Nad on alati kohal, täpselt õigel kellaajal, olgu treener saalis või ei,» rääkis tegevjuht.

Susanne Lannese ema Anne Ots näeb võidu taga noorte tahtejõudu ja treeneri kiiduväärt tööd. «Natalja on õpetanud neid ka iseseisvalt treenima, mis on väga tähtis. Nad teevad sporti enda pärast ja on motiveeritud,» ütles Ots. Tema sõnul on Eesti meistrivõistlused väga tähtsad, sest kohal on meie riigi kõik vehklemisklubid.