Vahur Kalmre: vaatame siis fakte, härra linnapea!

Kui läinud sügisel käis Tartu 2020. aasta eelarve kokkupanek, tegi meie valimisliit ettepaneku (dateeritud 5.11) eraldada järgmise kahe aasta jooksul linnaeelarvest raha linnahalli ja perekeskuse ehituse ja igapäevase majandamise äriplaani tellimiseks. Kirjutasime, et nende avalike sammude (äriplaanide) kaudu saaksime olulist infot, mismoodi linnahalli ehituse ja funktsioneerimisega edasi minna. Meie idee oli – ja on! –, et nende tegevuste elluviimiseks oleks paslik leida rahvusvaheline nõustaja. Saatsime oma ettepaneku ära.

12. novembriks kutsuti meid linnapea kabinetti. Ühel pool lauda olime meie, valimisliidu Tartu Eest liikmed (Tanel Tein, Hannes Klaas ja Vahur Kalmre), teisel pool linnapea Urmas Klaas ja volikogu Reformierakonna fraktsiooni esimees Kristo Seli.

Rääkisime selgelt ja üheselt Raadile kavandatava linnahalli äriplaani tegemisest ja selleks – ja täpselt selleks – raha eraldamisest linnaeelarvest. Üsna kiiresti saime selgeks, et meie ettepaneku järgset 100 000 eurot 2020. aasta eelarvesse ei tule, nii tegime ettepaneku, et see summa võiks olla alustamiseks 50 000 eurot. Linnapea ei olnud sellega päri ning tegi ettepaneku, et see summa peaks olema 20 000 eurot. Kuigi püüdsime veel oma argumente esitada suurema summa kasuks, nähvas linnapea äkki ootamatult: see ei ole mingi kauplemise koht siin. Nii üleolevalt ei tohiks suhtuda oma koostööpartnerisse, oli minu esimene mõte. Ja siis, just siis tekkis mul esimest korda tunne, et Reformierakond tegelikult meievahelist koostööd kuigi tõsiselt ei võta.

Meie viga oli selles, et me ei teinud kohtumisest kirjalikku tunnistust – kuigi korraks mul selline mõte peast läbi käis –, aga sa ju ikka usud, mida linnapea lubab: meest sõnast ...

Nii lahkusime sellelt kohtumiselt kolmekesi selge ja kindla lubaduse ja arusaamisega, et eelarvesse pannakse 20 000 eurot linnahalli äriplaani tegemise alustamiseks. Tundub, et sama selgusega lahkus ka Reformierakonna fraktsiooni esimees Kristo Seli, miks muidu ta hiljem volikogus – ja ka enne seda rahanduskomisjonis – meie muudatusettepaneku hääletamisel meile vastu ei hääletanud, nagu tegid teised reformierakondlased. Seli jättis hääletamata, millest võib välja lugeda, et ka tema mäletas linnapea lubadust.

Aga sa ju ikka usud, mida linnapea lubab: meest sõnast ...

Mida me aga eelarve eelnõust ei leidnud, oli linnapea lubatud 20 000 eurot linnahalli äriplaani tegemiseks. Seal oli küll 20 000 eurot Raadi piirkonna planeerimiseks, aga ei sõnagi linnahallist ega äriplaanist. Siis tegimegi muudatusettepaneku sellesama summa taha selgelt kirjutada, et see on mõeldud Raadile kavandatud multifunktsionaalse linnahalli äriplaani tegemiseks, kuid koalitsioon seda volikogus ei toetanud. Nii ei olegi eelarves linnahalli äriplaani sees, püüdku linnapea oma lubadustest taganemist tagantjärele põhjendada kuidas tahes.

Meie muudatusettepaneku tagasilükkamist põhjendas linnavalitsus muu hulgas sellega, et eelarves on 40 000 eurot südalinna kultuurikeskuse rajamise ettevalmistuseks, lisaks veel ülemaailmsete suuremate kontsertide ning rändnäituste turu analüüs.

Kuigi ka meie idees linnahallist on sees kontsertide korraldamine, on linnahallil – ja selle äriplaanil – palju laiem sisu. See ei ole kaugeltki ainult kontsertide paik, vaid – ja nii oli kirjas ka meie ettepanekus äriplaani tegemiseks – äriplaanidega saaks Tartu täpse info, kui suurt linnahalli Tartu-sugune linn vajab (mitu istekohta konverentsidel, mitu spordiüritustel, mitu kontsertidel), missuguseid ja kui palju üritusi seal peaks korraldama, et hall oleks isemajandav, kuidas ühendada omavahel linnahalli konverentside, kultuuri-, spordi- ja muude ürituste toimumine, kas on võimalik sealsel maa-alal omavahel ühendada kavandatavate jalgpallikeskuse ja filmikeskuse funktsioonid jne. Selge, et äriplaan on laiem uurimine kui vaid kontserdituru analüüs.

Nüüd on linnapea avalikult püüdnud ennast välja vabandada sellesama põhjendusega. «Tartu 2020. aasta eelarves on volikogu poolt heaks kiidetud analüüs ülemaailmsete suuremate kontsertide ning rändnäituste turu kohta ning Tartu valmisolek neid vastu võtta. Jutt käib tegevustest, mis on vajalikud Raadi linnahalli äriplaani ettevalmistamiseks ja millest võidaksid nii praegused kui tulevased üritustekorraldajad, sealhulgas ka linn ise. Samal real on ka südalinna kultuurikeskuse rajamise ettevalmistamine. Kokku mõlemaks asjaks 40 000 eurot, millest pool on kavas kulutada linnahalli teemale. Seda teab ka algselt 200 000 eurot äriplaani koostamiseks nõudnud valimisliit suurepäraselt, sest sellest oli juttu volikogu 19. detsembri istungil, kus eelarve vastu võeti,» väidab linnapea.

Lugegem nüüd täpselt, mida linnapea väidab. Linnapea väidab, et volikogu 19. detsembri istungil oli juttu, et pool 40 000 eurost on kavas kulutada linnahalli teemale ja et seda teadvat ka meie valimisliit suurepäraselt.

Olin seal volikogu istungil minagi linnavolinikuna ja kuulasin tähelepanelikult, mida linnaeelarve arutelul räägiti. Ei olnud volikogus rahanduse abilinnapea Monica Ranna ettekandes sõnagi juttu sellest, et 40 000 eurost on «pool kavas kulutada linnahalli teemale». Kuulasin igaks juhuks üle veel volikogu selle istungi videoülekande ja ei kuulnud miskit poolest summast linnahallile. Järjekordne linnapea vale.