Aadu Must: ei ole alust Monica Randa erakonnast välja heita

Keskerakonna juhatus peaks sellegipoolest arutama 15. jaanuaril Tartu piirkonna soovi Rand erakonnast välja heita, kui ta ei nõustu ametist tagasi astuma. Üleeile õhtul kinnitas Rand piirkonna juhatusele, et ta seda teha ei kavatse.

Kuidas kommenteerite Tartu abilinnapea Monica Ranna ümber kujunenud olukorda? Erakonna juhatuse liige Mailis Reps ütles äsja raadiointervjuus, et olukord on kõigile asjaosalistele ebameeldiv.

Ma ei ole ka Tartus ja kuulen asjadest teiste käest tagantjärele. Hästi raske on aru saada, mis Monica puhul siis lahti on. Kõik teavad, et tegemist on väga tubli abilinnapeaga. Kõik teavad, et tegemist on inimesega, kes on aastaid olnud erakonnas ja teinud tublit tööd. Ja veel naljakam, et ainus põhjus astuda tagasi näib olevat, et ta kandideeris valimistel Tartu piirkonna esimeheks Jaan Tootsiga koos või siis Jaan Tootsi vastu ega ole kummardunud sakstele madalalt, nagu mõni ehk tahaks.

Mitmed asjad, mida talle on ette heidetud, on pärast tulnud välja, et nagu ei olegi päris nii, nagu kriitikud tahaksid öelda. Ja eriti kurb on see, kuidas küll otsitakse, aga ei ole ka uut kandidaati. Kui oleks kõrval kandidaat, kes on niivõrd hea ja tugev tegija – Jaan Toots ise tahab hakata abilinnapeaks –, aga seda ju ei ole. Kuid need kandidaadid, kes on läbi käinud, on olnud väga kergekaalulised või ebatõenäolised inimesed. Selles mõttes on ikka ainuke argument: aga meil on see õigus. Kurb natuke.

Kui eelmisel nädalal küsisin, paistis mõne Tartu piirkonna juhatuse liikme suust leppimist Monica Ranna jätkamisega. Kuidas siis nüüd jälle tuli üksmeelne väljaheitmise soov?

Ilmselt, nagu ikka sellistel puhkudel, ei olnud seltskond vahepeal kokku saanud ega olnud kohal kedagi, kes oleks lõkkele hagu juurde pannud. Kahjuks ei oska rohkem kommenteerida, olen Tartust ja Eestist olnud mõnda aega ära, ma ei tunneta kõiki neid voolusid, mis võivad olla.

Monica Rand räägib koostöövalmidusest, aga selleks oleks vaja teise poole tahet. Juhatuses paistab olevat väga jäiga hoiakuga inimesi ja teisi, kes ei ole nii jäigad.

Ilmselt on mõttes pikemad perspektiivid ja tahtmised, mis ei ole päris selged. Julgen öelda, et mõni inimene ei saa aru, mis on erakond ja mis on lihtsalt «kurgid sulle, raha mulle».

Esmaspäeva õhtu sõnum on, et nüüd peab keskjuhatus asja arutama ja võib-olla ka otsustama. Mida teie meelest peaks juhatus tegema, kui piirkonna juhatus on oma seisukoha öelnud ja ka aukohus asja juba ju arutanud? Mis juhtub 15. kuupäeval?

Ega ma saa ka veduri ees joosta. Peab kõigi inimestega rääkima. Juhatuses on normaalsed inimesed, kes kindlasti kuulavad ära piirkonna arvamuse, aga kuulavad ära ka Monica Ranna. Ma loodan küll, et … Suur juhatus on päris halvas olukorras, üks kord on proovitud lepitada ja luua selleks tingimused, kui Monica peaks lahkuma, mitte et öeldakse lihtsalt: mine ära. Päris nii need asjad vist ei käi.

Ma ise ei kuulnud, mida ütles Kuku raadiole Mailis Reps, aga kui ta ütles, et kõigil on ebamugav, siis see vastab tõesti tõele.

Kas näete võimalust, et Monica Rand jätkab ja Jaan Toots ka jätkab – ennekõike paistab see kahe isiku vastasseis, taamal on ka mõned toetajad.

Nii ilmselt on, et mõned on veel. Nagu ütlesin, olen natuke nõutu, ma ei ole Tartus.

Ikkagi, kas Monica Rand visatakse erakonnast välja?