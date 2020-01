Kahes Tartu koolis saab tänasest taimset koolilõunat

«Eesti koolilapsed söövad liiga vähe köögi- ja puuvilju ning teravilju. Tasakaalustamata toidulauaga võivad kaasneda erinevad terviseprobleemid. On suur rõõm näha, et koolid algatusega kaasa tulevad – kooli töötajatele on laste tervis südamelähedane teema,» sõnas taimse teisipäeva institutsionaalse suuna koordinaator Triin Remmelgas.