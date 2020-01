Kammermuusika kullafondi esimene kontsert on kohe ees

Kontserdil tuleb ettekandele kahe helilooja Brahmsi ja Mozarti muusika. Brahmsilt kaks sonaati, number 1 ja 2 – op. 120, millest esimest mängib Tanel Joamets koos klarnetist Tõnu Kalmiga ning teist sonaati koos vioolamängija Karen Kriidiga.

Mozarti loomingust tuleb esitamisele trio ning siis on laval loomulikult kõik kolm interpreeti.

Kava lähemalt kirjeldades tõi Tanel Joamets esile Brahmsi sonaadid, märkides, et need on helilooja viimased teosed kammermuusika vallas.

«See kõige hilisem loominguperiood oli Brahmsil täiesti eriline,» rääkis Joamets. Selgub, et Brahms oli juba teinud kirjutamisega lõpparve ja mõnda aega vaikinud, kui kuulis ühel kontserdil suurepärast ja omanäolist klarnetikunstnikku Mühlfeldi. Ning hakkas jälle looma. Sündisid poeetilised klarnetikvintett ja klarnetitrio ning veidi hiljem ka need kaks sonaati, mida kontserdil kuuleb.

«Selle perioodi Brahms on väga tundlik, õrn, kohati nostalgiline, teisal vana hea võimas ja suurejooneline, kõike seob mingi tabamatu leppimine eluga, surmaga, armastusega ja üksindusega,» kirjeldas Joamets.

Mozarti trio klarnetile, vioolale ja klaverile on aga üks vähestest sellele koosseisule kirjutatud teostest. Ka Mozarti enda loomingus on see haruldane.

«Mozartile omaselt on siin palju kauneid teemasid ning leidlikku dialoogi eri pillide vahel,» osutas Joamets. «Triol on leebed ja meloodilised äärmised osad, mille vahel on krapsakas menuett.»

Klarnetist Tõnu Kalm on Tartu kontserdielus säranud noorukieast peale. Teda iseloomustavad meisterlik pillivaldamine, pidev areng kunstnikuna ja osalemine paljudes ansamblites.

Karen Kriit on noor vioolakunstnik, kes on muusikuteed alustanud Tartus. Nüüdseks on ta end mitmeid aastaid ka Belgias ja Itaalias heade õpetajate käe all täiendanud. Tema pilli käsitsemise tundlik ja kaunis toon toovad vioolamuusikast välja haruldase ilu.