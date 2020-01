Monica Ranna küsimus on jälle Keskerakonna juhatuse otsustada

"Oleme tagasi novembri alguses," nentis juhatuse koosolekul umbes pool tundi viibinud Rand. "Ütlesin, et mina ei kirjuta avaldust ja ma arvan, et Tartu piirkond on valmis mind välja viskama. Aga me ei tea seda, arutelu veel käib."

"Mina ütlesin juhatusele, et olen valmis koostööks, aga mida nad otsustavad, ma ei tea. Väga positiivse emotsiooniga ma ei tulnud sealt ära, pigem tundmusega, et olen maailma kõige hirmsam inimene, kes ei mõtle teistele, vaid ainult iseendale," lisas Rand.

Ranna sõnul juhatuse liikmed küsitlesid teda põhjalikult ja ta selgitas, kuid tagasiside jättis tundmuse, et vastused ei meeldinud. "Küsiti ikka neid samu asju, mis varemgi," rääkis ta.

Rand ütles, et tema meelest paari inimest nagu tahtnuksid ka välja öelda, et on valmis koostöö jätkumiseks, seda peeti ilmselt nõrkuse väljenduseks.

Jaan Toots ütles, et juhatus tegi Rannale ettepaneku tagasi astuda ja kandideerida kohalikel valimistel Tartus Keskerakonna nimekirjas. Rand kinnitas, et see ettepanek ei ole talle vastuvõetav.

Mis saab edasi? Toots ütles, et piirkonna juhatuse ettepanek on, et täitmisele pöörataks eelmisel aastal tehtud otsus Monica Rand erakonnast välja arvata.

Erakonna juhatus arutab seda küsimust praeguse info kohaselt 15. jaanuaril. Läinud sügisel jõudis Keskerakonna aukohus järeldusele, et kui Rand tagasi ei astu tuleb ta erakonnast välja arvata.

"Kui Aadu Must oli piirkonnajuht, süüdistati teda selles, et ta juhtis erakonda nii, et keegi ei võinud arvamus avaldada, kuid tegelikult ta alati küsis, kas kellelgi on veel mõtteid ja teistsugust arvamust. Kuid praegu ütles üks inimene laua otsas, et ta näeb ainsa võimalusena, et ma astun tagasi ja keegi ei julgenud öelda vastupidist," rääkis Rand. "Jaan ütles otse välja: kas sina, või mina. Ilmselgelt meist kumbki seda teha ei taha. Ei taha tema, ei taha mina."

Rand ütles, et on täna õhtul informeerinud ka linnapead, et olukord on muutusteta. "Hetkel on teadmata, mis edasi saab," ütles Rand.'

Tartu linnapea Urmas Kruuse ütles, et soovib selgust 23. jaanuariks, kui koguneb Tartu volikogu. "Keskerakond peab otsustama, kas Monica Rand on Keskerakonna esindaja Tartu linnavalitsuses," ütles Klaas. "Kui ta ei ole, peab Reformierakonna juhatus arutama, aga kõigepealt ootame ära Keskerakonna seisukoha selles küsimuses. Tartus on koalitsioon Reformierakonna ja Keskerakonna vahel, vastavalt koalitsioonilepingule on jagatud vastutus, Keskerakonnal on kanda kahe abilinnapea ja volikogu esimehe vastutus. Kui erakond neid otsuseid teeb, peab ka ütlema, kuidas seda vastutust kannab."