Väikesi tartlasi sündis mullu rohkem kui aasta varem

Mullu kogunes täppe 2673. Kui paljud neist on väiksed tartlased, on keeruline öelda, sest ülikoolilinnas käivad sünnitamas ka teiste maakondade naised. Rõõmustav on aga see, et Tartu rahvastiku- ja perekonnatoimingute teenistuses registreeris oma lapse sünni mullu rohkem emasid ja isasid kui 2018. aastal.

Eelmisel aastal roosade ja siniste täppidega täitunud tabeli juures seistes tõdes Tartu ülikooli kliinikumi vanemämmaemad Sirje Kõvermägi, et poisse ja tüdrukuid on ikka enam-vähem sama palju. «Ega meie jaoks ei ole siin niivõrd oluline, mis soost on lapsed. Oluline on see, et on tehtud palju tublit tööd,» ütles ta.