Selle ajaga on vahetunud valitsus ja mitu riigihalduse ministrit, praegune riigihalduse minister Jaak Aab teatas eile, et valitsus võtab selle teema jälle käsile esimesel poolaastal. Kas teema arutamine ka hoonele uue omaniku toob, on teadmata.

Endise näitusemaja haldaja Riigi Kinnisvara AS (RKAS) on maja konserveerinud ning lasknud seda kõik need aastad ka vähesel määral kütta, et hoone seisund kehvemaks ei muutuks. Paari aasta vältel on pidanud RKAS seal tegema ka hädapäraseid hooldustöid.