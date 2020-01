Tartu pereliit korraldas peo tuhandele inimesele

«Jääajakeskusesse, kus me varem oleme aastavahetuse paiku kogunenud, poleks me seekord ära mahtunud,» sõnas ta. «Aga Ahhaas sai pidu korraldada viisil, et Ahhaa sulges külastajatele uksed tol päeval tund aega varem ehk kell 18 ning kuni kella 22ni oli terve maja oma saalide ja kohvikuga paljulapseliste perede päralt.

Kuigi paki võisid lapsed kätte saada päkapiku käest ka lihtsa aitäh-sõna eest, moodustus jõuluvana ette pikk järjekord just neist, kes soovisid luuletust lugeda või laulu laulda.

Lapsed said osa veel teadusšõust, kus lendas tuld ja levis tossu, samuti võisid nad tegutseda töötoas, kus sai meisterdada.

Tartu pereliit koondab neljasada peret, kus on kolm või enam last. Kõige rohkem on neljalapselisi peresid – 161, seejärel kolmelapselisi – 157. On üks 12-lapseline ja üks 10-lapseline pere. Janne Aan ise kasvatab koos abikaasa Peetriga 7 last, neist kõige vanem on 19 ja noorim saab peagi neljaseks.

Janne Aan ütles, et lapsi võiks Eesti peredes tõesti palju rohkem olla, sest lapsed on elu õied ja meie tulevik. Küsimuse peale, et kui on raske, et mis siis stressile leevendust toob, vastas ta, et temale meeldivad kõige enam koolivaheajad, kui kõik lapsed on kodus ja kui võib telefoni välja lülitada. «See ongi stressimaandus, kui saab rohkem kodus olla,» kinnitas ta. «Vahel tarvitame vanavanemate abi, aga enamasti mitte. Suur abi on aga suurematest lastest ning kodu suudame me korras ja puhta hoida niisamagi, koduabilist palkamata.»

Janne Aan on erialalt reisikonsultant ning seepärast sobib talle pereliidu eesotsas toimetamine. Abikaasa Peeter on Paikuse politsei- ja piirivalvekooli õppejõud.