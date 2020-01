Vanade vallamajade näitust kroonis teaduslik avastus

Kolme aasta tagust suurt haldusreformi põhjendades toodi ühe peamise argumendina välja see, et vallad on liiga väikesed ning sellest johtuvalt jätab nende haldussuutlikkus soovida. Ent on olnud aegu, mil vallad on olnud veelgi tillemad ja neid on olnud veelgi rohkem. Just sellele ajale ja ammu unustatud valdadele ja vallamajadele on pühendatud Kodavere pärimuskeskuse eestvedamisel koostatud näitus «Kodavere kihelkonna vallad ja vallamajad», mis on alates jaanuarist üleval Alatskivil praeguses Peipsiääre valla vallamajas.