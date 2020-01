Ain Raal: proviisorist maakeeli

Iga proviisor on ülikooliharidusega farmatseut, kuid iga farmatseut ei ole proviisor.

Proviisor on farmaatsia (rohuteaduse) asjatundja, kellel on viieaastane Tartu ülikoolist saadud haridus. Inglise keelt kõnelev maailm on tema eriala nimest (pharmacy) tuletanud ametinimetuse pharmacist, mis otsetõlkes ja ühtlasi laiemas mõttes tähendab farmatseuti. Eestis ja meie lähiriikides on ajaloolistel põhjustel sõnal farmatseut ka kitsam tähendus: selle kutse saab Tallinna tervishoiukõrgkooli farmaatsia eriala kolmeaastase õpingu läbinu.

Erinevalt proviisorist ei tohi farmatseut juhatada apteeki ja omandireformi valguses olla apteegi (enamus)omanik.

Nõukogude ajal oli nende vahe suurem: lisaks apteegi juhatamisele tohtis retseptiravimeid väljastada ning apteegis kohapeal seeriaviisilisi ravimeid (nt köhamikstuur, pea­valupulber, nohusalv) valmistada ainult proviisor. Väiksema haridusega farmatseudi tööks jäi käsimüügiravimite ja muude retseptivabade kaupade väljastamine ja üksikisikule arsti kirjutatud ravimite valmistamine. Miks olukord muutus, on omaette pikem jutt.

Mida sõna proviisor tähendab? See on tuletatud ladinakeelsest sõnast provisor, provisoris (ettenägija, ettenägelik inimene, ettenägemine, kaalutleja, järelekaaluja), mis koosneb kahest poolest: pro (ees-, eel-, ette-, esi-) ja visum (nähtu, nähtus, kujutus). Seega on proviisor otseses tõlkes ettenägija, kuid mitte nõiahõnguline selgeltnägija – olgugi et kreeka keeles tähendab sõna pharmakeús (φαρμακεύς) ühtaegu farmatseuti, mürgisegajat ja nõida. Siiski ei maksa kindluse mõttes proviisorit solvata! Solvav oleks ka tema pidamine ja/või kutsumine müüjaks, kassa­pidajaks või kassiiriks, sest proviisor on ülikooliharidusega tervishoiutöötaja nagu arstki. Proviisorlust (provisum) iseloomustavad keelelises tähenduses ka ettenägijalikkus ning hoolitsus ja mure.

Millega proviisor tegeleb? Algse tähenduse kohaselt, ajal, mil apteek kujutas endast pelgalt ravimite ladu, pidi proviisor ette nägema vajadust erinevate ravimite järele ja neid õigel ajal õiges koguses juurde hankima. Nüüdisaegses tähenduses peab proviisor mitte ainult teadma, vaid suutma võimalikult hästi ka ette näha patsiendi tervisega seotud arengut ning ravimitest ja toidulisanditest tuleneda võivaid ohtusid, sealhulgas vastunäidustusi ning kõrval- ja koostoimeid.

Loomulikult on proviisor sõna otseses mõttes (ravimi koostisainete) kaaluja ning laiemalt võttes ravimite väljamõtleja, arendaja ja valmistaja. Sellegagi käivad kaasas hoolitsus ja mure, sest ravimite kvaliteeti ja õiget käitlemist tuleb kontrollida. Väga tähtis on suhtlus patsientidega, sest ravimi muudab õiget toimet avaldavaks ravimpreparaadiks sellega kaasas käiv nõustamine. Sedagi tegevust vaadeldakse kogu maailmas kui farmatseutilist hoolt (pharmaceutical care). Lühidalt: proviisor on ravimpreparaadi asjatundja, kel on eriomane ülikooliharidus.

