Jaan Toots: juhatuse seisukoht pole muutunud, Monica Rand peab tagasi astuma

Mullu novembris sõlmitud kokkuleppe järgi pidanuks Rand ametist lahkuma 1. jaanuaril, avalduski on valmis kirjutatud ja Keskerakonna juhatuse liikme Eha Võrgu käes hoiul. Justkui pausile pandud kriis jätkus uue hooga, kui selgus, et Rand seda avaldust Tartu linnasekretärile ei esitanud.

«Tuleb vaikselt vaadata, ega siin maavärinat ei ole, arutame täna, kuidas asjaga edasi minna. Meie seisukohti keegi muutnud ei ole,» ütles Jaan Toots.

Enne juhatuse koosolekut õhtul on pärastlõunaks kavandatud Jaan Tootsi ja Monica Ranna kohtumine.

«Tahangi teada, mis tema mõtleb asjast,» ütles Toots.

Monica Rand väljendas eelmisel nädalal intervjuus, et tema on valmis koostöö jätkumiseks piirkonna juhatusega. Kuid kas selleks on juhatusel valmidust?

«Koostöö jätkamise võimaluste täpse sõnastuse saab öelda õhtul, nii see asi kindlasti edasi ei lähe. Tema peab tagasi astuma ja me tahame teada, kuidas see välja näeb, meie oma seisukohta ei muuda,» ütles Toots.

Rand on tagasiastumisavalduse esitamata jätmist põhjendanud, et teine pool pole lubadust pidanud, mis on tähendanud sündsa töökoha pakkumist. Täna hommikul ütles Rand, et jutt ei olnud siiski mitte töökohast, vaid et tuleb tagada võimalus väärikalt lahkuda.