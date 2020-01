Galerii: äraviskamisest päästetud toit leidis tänulikud sööjad

Teiste hulgas einestas valgetäpiliselt rõivastunud Liina Tsimmer, kes kogub lauljana üha enam kuulsust ja õpib praegu Elleri koolis. «Mulle maitseb väga hästi,» ütles ta. «Bataat on eriti hea. Toidu maitse teeb paremaks see, et muidu oleks täiesti söögikõlblik väärt kraam prügikasti läinud.»