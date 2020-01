Arvutiteaduse instituudi teadusarvutuskeskuse juhataja Ivar Koppel oli üks nendest, kes seadsid end Deltasse sisse juba eelmisel nädalal. Oma töötooli mugavusele ta siiski veel hinnangut andma ei kiirustanud, see vajavat pikemaajalist proovimist.

Novembri lõpus andis ehitaja Tartu ülikoolile üle Emajõe kaldale endise Oeconomicumi kohale kerkinud Delta õppehoone. Seejärel algas 17 500 ruutmeetri suuruse ja ligi 2000 tudengile mõeldud hoone sisustamine ja möbleerimine ning nüüd on asi sealmaal, et esimesed töötajad on end Deltasse sisse seadnud. Suurem kolimine ja töötajate saabumine algab aga sel nädalal.