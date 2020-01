Tekstiilikunstnik Anu Raud elab Viljandi lähedal Heimtalis Kääriku talus ning pilt ta ateljee seinal jutustab Tartu rahust nii poeetiliselt, et reporteril jääb üle vaid kuulata ja imestada.

«Vaata, kui hakkaks siit äärest suusatama mööda seda hange, kui mõnus see oleks,» sõnab Anu Raud, kes ise on kõva suusataja igal talvel siis, kui lund on.