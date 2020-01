Elva vald pälvis aasta kõige sportlikuma omavalitsuse tiitli

Elva vallavanem Toomas Järveoja ütles, et vald toetab igati sporditegemist. «Peale selle, et Elva vald toetab rahaliselt eri sporditegevusi, anname kindlasti ka sporditegemise ja tervislike eluviiside viljelemiseks ise eeskuju. Näiteks korraldasime suvel heategevuslikud spordivõistlused koos Järva vallavalitsusega.»

Elva valla spordijuhi Madis Šumanovi sõnul on hea näide ka iga aasta augustis korraldatav kohalik spordikuu, kus inimestel on võimalik osaleda erinevates tasuta treeningutes. «Meie vallas on aasta ringi võimalik sporti teha, sest kõik tingimused selleks on olemas,» ütles ta. «Töötame muidugi selle nimel, et sportimisvõimalused oleksid tulevikus veelgi paremad.»