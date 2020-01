Fotograaf laseb piltidel pimikus untsu minna

«Kerly on mulle endale ja minu fotograafiale päris oluline kuju olnud,» lisas Kikas. «Võiksin teda nimetada eeskujuks või provokaatoriks. Mul on oma fotograafilise kvalifikatsiooni kohta ka paber ette näidata, sest ma olen läbinud ühe Kerly juhendatud fotokoolituse. Ta on väga hea koolitaja.»

Kerly Ilvese sõnul on kõikidel näitusele pandud piltidel näha seda, mida enam sellises, pildistamise aegses vormis ei eksisteeri. Nagu näiteks üks puu, mis on seisnud Tartu ja Elva vahel tee kõrval. Loodus on samuti pidevas muutumises.

Osa fotosid on ta meelega rikkunud ja jätnud vaatajale võimaluse arvata, et need on pildistamisel või pimikus ilmutamisel ja kinnistamisel untsu läinud. Kas just seepärast võikski arvata, et näitus «Wabi-sabi» on analoogfotograafia ülistus?