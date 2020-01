Tartumaa talimängud avas etturite ja vigurite tõstmine

Tartumaa talimänge on peetud 1995. aastast. Alasid on olnud kümne ringis, viimastel aastatel on juurde tulnud näiteks naiste maadlus ja ujumine. «Aastate jooksul on välja kujunenud, et jaanuari esimesel nädalavahetusel on kavas tubased alad nagu male ja kabe, nädala sees on mälumäng, teisel nädalavahetusel on lauatennis, järgnevad suusatamine, võrkpall, maadlus, korvpall, sangpommi tõstmine,» lisas Lembit Toru. «Viimane ala ujumine oli varem suvemängude kavas.»