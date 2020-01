Elektriteater laseb läinud aastale pilku heita säravaimate filmihelmestega

Täna kell 16 linastub Oscariga hinnatud «Külm sõda» (režissöör Pawel Pawlikowski, poola keeles, eesti- ja venekeelsed subtiitrid), kirglik ja sügav film suurest armastusest. See kajastab traagilist ajalooperioodi, mil stalinistlik režiim haaras Poolas võimu. Rahval jäi üle kas uuele võimule alistuda või vastu hakata – teades, et eriteenistused hakkavad jälitama. «Külm sõda» kuulub ühte ritta niisuguste kuulsate klassikutega nagu «Casablanca».

Täna kell 18 tuleb vaatajate ette «Jaanipäev» (inglise ja rootsi keeles, eesti- ja venekeelsed subtiitrid), režissöör Ari Asteri sünge muinasjutt, mis pöörab pea peale õudusfilmide kõige pühama reegli, et filmi toimimiseks on vaja ööd ja pimedust. Valdavalt päikesevalguses jäädvustatud tegevus purustab selle tõekspidamise ning pakub silmale ilusa filmi, milles on kamaluga pinevust, õudust ja ka ülisünget huumorit.