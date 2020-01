Monica Rand: olen koostöö jätkumiseks valmis

Saan aru, et erakonnal on õigus vangerdusi tahta, aga siiski tuleks mõelda ka kokkulepetele, mis minu siiatulekuga kaasnesid, ja neist ei saa nii lihtsalt taganeda.

Mis kokkulepetest on jutt?

No ma ju ei tulnud esimese kutse peale, nii Keskerakonna Tartu piirkonna toonane juht Aadu Must kui ka Jüri Ratas mitu korda helistasid. Minu terve elu oli Tallinnas, minu lapse elu, minu elukaaslase elu. Oli muidugi risk, et koalitsioon võib laguneda. Aga et toimub piirkonna juhatuse vahetus ja öeldakse, et sa pole kunagi sobinud, oled Tallinnast sisse toodud, meile see ei meeldi – nii need asjad ei käi.

Kui teie olete valmis koostööks ja muudatusteks töö tegemise viisis, kas teine pool ka on?

Piirkonna esimees on andnud lubaduse, et tema teeb tööd kõikide piirkonna inimestega. Tekib küsimus, kas mina siis ei kuulugi piirkonna liikmete hulka. Aga ma ei tea. Tahaksin piirkonna juhatuse liikmetega kohtuda ükshaaval, et küsida, mis on see konkreetne põhjus. Mitte nii, et nemad on üheteistkümnekesi minu vastu ja üksteisest üle karjudes ütlevad oma arvamusi. Eelmisel aastal ka küsisin, aga siis sain vastuseid kolmelt-neljalt inimeselt. Nemad on öelnud, et neile ei meeldi, kuidas asju aetakse. Eks vaatame.

Ütlete, et piirkonna juhatus pole ühtne küsimuses, kas Monica Rand peab ametist lahkuma?

Jah.

Kui tüli oli haripunktis, siis ähvardati teid erakonnast välja heita.

Ma ei arva, et see ähvardus on maas, sest oli aukohtu otsus, et kui ma astun ametist tagasi, siis ei peaks erakonnast välja viskama, ning kui tagasi ei astu, peaks välja viskama. See on erakonna suure juhatuse otsus, mida nad teevad. Kas minu käitumine kahjustab nii palju Keskerakonna mainet, et saada välja visatud, või mitte. Ootan ise ka huviga.

Kus praegu teie avaldus on?

Tean, et 23. detsembril oli Tallinna abilinnapea Eha Võrgu käes. Tean ka, et erakonna esimees palus selle peasekretärile anda, et peasekretär tuleks avaldusega Tartusse. Ratase soov oli, et annaksime koos üle, kuid mina vastasin, et ei anna seda üle, sest kokkulepet ei ole täidetud.

Minule tundub, et sellest, mida novembris kokku lepiti, saadakse väga erinevalt aru. Või siis on inimestel väga kehv mälu. Ma ei tea, mida Jüri Ratas mäletab, aga mulle tundub, et tema usub rohkem piirkonna esimeest kui mind. Vähemalt nii tajusin 23. detsembri kõnes.

Toetust Tallinna poolt?

Erakonna juhatuse liikmed ja riigikogu fraktsiooni liikmed on minuga eraviisiliselt rääkinud. Ka Aadu Mustale on avaldatud toetust ja palutud säilitada positiivset hoiakut, et nii asju ei lahendata. Aga võib-olla on meil Keskerakonnas uus poliitika, ei oska öelda.

Mis võiks olla lahendus?

Kohest lahendust ei ole loota. Seda enam, et Jaan Tootsi ei ole Eestis. 6. jaanuaril kohtume temaga silmast silma.

Kas Jaan Toots on teile mingit uut töökohta nimetanud?

Ei. Ainus jutt on olnud Käopesast, aga see langes kohe ära.

Kuidas selline olukord töömeeleolule mõjub?

Midagi uut ei ole. Suudan tööd teha nii, et ennast häiriva lükkan kõrvale.