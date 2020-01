Go Bus võtab Lux Expressi hüljatud Tartu-Kuressaare liini enda kanda

«Liin sobib meile logistiliselt hästi ja kui kriitiline kogus reisijaid on olemas, siis suudame liini jätkusuutlikult majandada,» ütles Go Busi logistikajuht Henri Pokk. Ta lubas, et piletihinnad hakkavad olema praegustega sarnased ning liinil lühemate vahemaade sõitjatele isegi soodsamad.

Lux Express põhjendas liinist loobumist kahjumlikkuse, aga sugugi mitte sõitjate vähesusega. «Tegemist on hästi sesoonse liiniga, suure osa aastast on see kahjumlik ja kokkuvõttes ongi kahjumlik liin,» põhjendas sulgemisotsus Lux Expressi juhatuse liige Paul Kristjan Lilje 13. detsembnri Tartu Postimehes. Ta lisas, et Kuressaare liin on ka hästi pikk, mis tähendab, et üks buss on terve päeva selle tõttu kinni, sellega muud teha ei saa kui sõita Tartust Kuressaarde ja tagasi Tartusse. «Sinna tuleb juurde ka juhi majutus, see on kõik kulu,» nentis ta toona.